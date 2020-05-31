Ağrı Dağı nerede? Ağrı Dağı yüksekliği (rakım) kaç metre? Ağrı Dağı efsanesi hakkında bilgi

Türkiye'nin Ağrı ilinde yer almakta olan Ağrı dağı, Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliği taşımakta, Atatürk ve İnönü olmak üzere, 2 adet zirvesi bulunmaktadır.

Ağrı Dağı Nerede?

Türkiye'nin en yüksek volkanik dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı'nın %35'i Iğdır 'da , %65'i Ağrı şehrimizde yer almaktadır. 4 mevsim boyunca karlarla kaplı olan Ağrı Dağı, 5137 metrelik Atatürk ve 3898 metrelik İnönü zirvesi ile Türkiye'nin en büyük ve yüksek dağı olma özelliği taşır. Özellikle dağcıların en uğrak yeri haline gelen Ağrı Dağı, aynı zamanda hakkında bilinen efsanesi ile de merak uyandırır. Diğer bir adı da Ararat' olan Ağrı Dağı, ayrıca Türkiye'nin en büyük buzulunu da içinde barındırır.

Ağrı Dağı Yüksekliği (Rakım) Kaç Metre?

Doğu Anadolu'da, İran sınırında yükselmekte olan Ağrı Dağı, rakım (yükseklik) olarak 5137 metredir. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları, dağcıların tırmanış yapabilmeleri için en ideal zamanlarıdır. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmekte olan Ağrı Dağı'nın 2 zirvesi de tırmanış için en elverişli yerlerdir. Ağrı Dağı, Anadolu yarımadası ve Avrupa'nın en yüksek zirvelerine sahiptir. 4000 mt'ye kadar bazalt, sonrasında andezit lavlardan oluşmakta olan bu dağ, aynı zamanda volkanik bir dağdır. Doğu Anadolu volkan dizisinde, yerini almaktadır.

Ağrı Dağı Efsanesi

Kırçıllı bir at, Ahmet'in evinin kapısına gelir ve uzunca bir süre orda beklemeye başlar. Bu yüzden Ahmet, atın kendi kısmeti olabileceğini düşünerek atı sahiplenmeye karar verir. Ancak bir süre sonra atın, Beyazıt Paşası Mahmut Han'a ait olduğu ortaya çıkar. Paşa atını geri ister ama Ahmet vermek istemez. Ağrı'nın gelenek göreneğine göre, o at Allah'tan Ahmet'e bir hediyedir ve geri vermemesi gerekiyordur. Paşa atını geri alamayınca, adamlarını Ahmet'i yakalatmak için yollar ve Ahmet'i zindana atarlar.

İşte buradan sonra gerçek bir aşk hikayesi başlar, hiçbir şey aşkın ve geleneklerin karşısında duramaz. Ahmet, Paşa'nın kızı Gülbahar ile tanışır. Gülbahar, Ahmet'ten ve onun kavalından çok etkilenerek, devamlı onu dinlemeye gider. Atı ısrarla geri vermek istemeyen Ahmet'i sonunda, Mahmut Paşa öldürtmeye karar verir. Gülbahar, kardeşinden yardım ister ancak umduğunu bulamaz. Gülbahar, çareyi Demirci Hüso'dan yardım istemekte bulur. Hüso atı bulur, Paşa'ya teslim eder, ancak Paşa, Ahmet'in inadı yüzünden onu öldürtmekten vazgeçmez.

Gülbahar üzüntüden bitik halde çare aramaya başlar ve Ahmet'i kaçırmayı düşünür. Gülbahar yardım için Memo'ya gider, Ahmet'i kaçırmak istediğini söyler. Memo tamam der ama, karşılığında Gülbahar'ın saçının bir telini ister. Gülbahar düşünmeden tamam der, saç telini verir. Memo zindan kapısını açar, Ahmet ve arkadaşları dışarı kaçarlar. Durumu öğrenen Paşa, Memo'yu öldürür. Kızı Gülbahar'ı da zindana attırır. Halkı bu olayı duyunca ayaklanır, toplu halde sarayı basıp Gülbahar'ı kurtarırlar. Gülbahar ve Ahmet beraber Demirci'nin evinde karar alıp, Hoşap Kalesine giderler. Ancak, Paşa orada da izlerini bulur.

Kalabalıktan çekinen Paşa, onların saraya dönmelerini ister. Dönerler ve Paşa, Ahmet'ten Ağrı Dağının tepesine çıkıp, orada bir ateş yakmasını ister. Eğer bunu başarırsa Gülbahar'ı vereceğini belirtir. Ahmet, bu teklifi kabul eder. Bu arada sarayın etrafı iyice halk kalabalığı ile dolunca, Paşa Ahmet'i affettiğini söyler ve geri dönmesini ister. Herkes Ahmet'i aramaya çıkar ancak o an Ağrı Dağı tepesinde bir ışık yükselir. Ahmet geri döner, Gülbahar'ı alır ve Küp gölü yakınında bir mağaraya giderler. Ancak Ahmet'te bir durgunluk vardır. Gülbahar ne olduğunu sorar, Ahmet de Gülbahar'a Memo'ya ne verdiğini... Gülbahar o anda durumu anlar. Ertesi gün Ahmet kalkıp yürümeye başlar, ne Gülbahar'ı duyar ne de konuşur onunla. Gülbahar Ahmet'i oracıkta kaybetmiştir.