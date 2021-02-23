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Gündem
Servet ARSLAN/AĞRI (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Ağrı buz kesti, en soğuk il oldu! Eksi 19 dereceyi gördü

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Ağrı buz kesti, en soğuk il oldu! Eksi 19 dereceyi gördü
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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili olurken, bölgenin en soğuk yerleşim birimi, eksi 19 derece ile Ağrı oldu. Araçların donmaması için battaniye ve naylon brandalarla korumaya alındığı kentte, birçok ev ve iş yerinin camları da buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkili oldu. Sıfırın altında 19 derece ile Ağrı, en soğuk ili olurken, Erzurum'un Tekman ilçesinin Hacıömer köyünde sıcaklık, sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, illerdeki sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Erzurum 6, Muş 5, Ardahan, Erzincan ve Kars 4 ve Iğdır 2 derece ölçüldü.

En düşük hava sıcaklığının eksi 19 derece olarak ölçüldüğü Ağrı'da halk, araçlarını donmaması için battaniye ve naylon brandalarla sardı. Birçok ev ve iş yerinin camları ise buz tuttu.

Ağrı buz kesti, en soğuk il oldu Eksi 19 dereceyi gördü
Aracına önlem almadığı için sabah güçlükle çalıştıran Cevdet Aydın, "Gece önlem alanlar sabah araçlarını rahatlıkla çalıştırıyor. Benim gibi olmayanlar ise zor onlar yaşıyor. Aracın camları buz tutmuş. Bazen güçlükle çalışıyor ve çalışınca da en az 5 dakika ısınmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan sabah erken saatlerde işe giden bazı kişilerin ise kaş ve kirpikleri kırağı tuttu.

Ağrı buz kesti, en soğuk il oldu Eksi 19 dereceyi gördü

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