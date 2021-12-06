Ağrı buz kesti! Depolar dondu, ağaç ve çatılarda sarkıtlar oluştu

Haberin Devamı

Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırında altında 15 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde sisin de etkili olduğu kentte, su depoları dondu, ağaç dalları ile çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sokakta satıcılık yapan Kemal Kaya, soğuk hava nedeniyle çok zorlandıklarını söyledi. Kaya "Ağrı'da kışın hava sıfırın altında eksi 35 dereceye kadar düşebiliyor. Memleketimizin şartları belli. Yılın yarısını kar altında geçiriyoruz. Allah, yardımcımız olsun" diye konuştu.