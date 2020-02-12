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Servet ARSLAN- Mehmet AYDIN/AĞRI- MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:47,Son Güncelleme:/

Ağrı - 22'yi gördü; araçların üzerine battaniye ve kilim örtüldü

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Ağrı - 22'yi gördü; araçların üzerine battaniye ve kilim örtüldü

AĞRI'da dün gece termometreler sıfırın altında 22 dereceyi gösterirken, vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerilerine kilim ve battaniye örtü.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı'da, dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece olarak ölçüldü. Don ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar, araçlarının motor kısmı, cam ve kapılarını korumak için çeşitli çözümler üretti. Bazı vatandaşlar araçlarını üzerine kilim, halı, battaniye ve branda ile kapatarak soğuktan korumaya çalışırken, bazıları da gece belirli saatlerde çalıştırarak donmaması için tedbir aldı.

ARAÇLARINI AKÜ TAKVİYESİYLE ÇALIŞTIRDILAR

Soğuk havanın etkili olduğu Muş'ta ise vatandaşlar donan araçlarını akü takviyeleri ile çalıştırdı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü kent merkezinde ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, çatılardaki buzları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

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