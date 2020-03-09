Agorafobi ne demek? Aforafobi belirtileri nedir?

Agorafobi kısaca alan korkusu olarak da bilinmektedir. Bu korku durumu her insanda görülebilmektedir.

Agorafobi Ne Demek?

Agorafobi kelimesi eski Yunancadan türetilmiştir. Ve Türkçe karşılığı ise tam olarak "Alan Korkusu" olarak adlandırılır. Agorafobi kalabalık ortamlara girmekten çekinmek, evden dışarı çıkma isteği olmamak, tünel ve toplu taşıma araçlarına binmekte zorlanan kişilerin muzdarip olduğu bir ruhsal problemdir. Agorafobi olan kişiler aynı zamanda asansöre binmekten de korkabilir. Veya asansöre tek binmek istemeyebilir. Agorafobi bir panik bozukluk olarak da nitelendirilir. Agorafobi normal bir korku olarak belirtilmesi yanlış olacaktır. Çünkü bu panik bozukluğu yaşayan kişiler ciddi bir korku atağı geçirmektedirler.

Agorafobi Nedir?

Agorafobi teşhisi yalnızca bir psikiyatrist tarafından konulur. Dolayısıyla eğer kendinizde agorafobi olduğunu düşünüyorsanız en kısa zamanda bir psikiyatriste başvurarak teşhis yaptırabilirsiniz. Psikiyatrist bu panik bozukluk ile ilgili aile öykünüzü dinleyecektir. Aileden de bu panik bozukluğu yaşayan kişiler varsa bu panik bozukluk hakkında daha detaylı bir bilgi verecektir.

Agorafobi pek çok nedene bağlı olarak kişide gelişebilmektedir. Dolayısıyla ana sorunun ne olduğunu bilmek bu panik bozukluk hastalığının tedaviliğine yönelik doğru bir seçenek olacaktır. Agorafobi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir psikolojik hastalıktır. İki türlü tedavi seçeneği olabilir. Bu psikoterapi veya ilaçla tedavi şeklindedir. Tedavilerin çoğunda kesin bir tedavi söz konusudur. Çok az bir vaka da tedaviye herhangi bir yanıt alınamamaktadır.

Agorafobi Belirtileri

Agorafobinin kendine özgü pek çok belirtisi bulunur. Bu belirtileri yaşayan kişiler genellikle agorafobi panik bozukluğu olan kişilerdir.

- Aşırı derecede kaygı

- Korku anında göğüs ağrısı

- Korku anında titreme

- Baş dönmesi

- Kapalı alanlarda kalamama

- Asansör korkusu

- Korku nöbeti sırasında terleme

- Yakın zamanda öleceğini düşünmek

- Nefessiz kalma

- Boğulma hissiyatı

- Yalnız kalmaktan korkmak

- Ellerde uyuşma ve karıncalanma

- Mide bulantısı

- Hızlı nefes alıp verme