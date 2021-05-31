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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Ağlayarak dolaşırken buldular! 5 yaşındaki çocuğun ailesi aranıyor

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Ağlayarak dolaşırken buldular! 5 yaşındaki çocuğun ailesi aranıyor

İstanbul Esenyurt'ta kaybolan 5 yaşlarındaki yabancı uyruklu çocuğun ailesinin bulunması için polis tarafından çalışma yürütülüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Esenyurt Meydanı'nda yalnız başına ağlayarak dolaşan 5 yaşlarındaki çocuk polis ve vatandaşlarca fark edildi.

Meydanda görev yapan polis ekipleri çevrede çocuğun yakınlarının bulunması için araştırma yaparken, Suriyeli bir kişi de ağlayan çocuğu teselli etmeye çalıştı.

Ailesinin bulunamaması üzerine çocuk, polis tarafından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çocuğun yakınlarının bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

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