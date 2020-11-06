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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

'Ağlayan Kayalar' yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu

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'Ağlayan Kayalar' yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu
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TUNCELİ'nin Pülümür Vadisi'nde sürekli su damladığı için halk arasında 'Ağlayan Kayalar' olarak adlandırılan doğal oluşum, yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle dikkat çeken kayalar, sonbaharın gelmesiyle sarıya bürünen doğanın içerisinde eşsiz bir görünüme kavuşuyor.

Ağlayan Kayalar yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu
Tunceli-Erzincan karayolunun 50'nci kilometresindeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan 20 metre yükseklikteki kayalar, sürekli su damladığı için halk arasında 'Ağlayan Kayalar' olarak adlandırılıyor. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle dikkat çeken kayalar, sonbaharın gelmesiyle sarıya bürünen doğada eşsiz bir görünüme kavuşuyor. 20 metre yükseklikte kaynaktan süzülen sularla beslenen kayalar, Tunceli- Erzincan karayolunu kullanan vatandaşları ağırlıyor. Vatandaşlar ise doğa harikası bu eşsiz manzara önünde selfie çekiyor.

Elazığ'dan Erzincan'a yolculuk ederken Ağlayan Kayalar'da durarak fotoğraf çeken Fatih Öztürk, "Ağlayan Kayalar'ın yanında durduk. Tam bir doğa harikası. Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektik. Bu gibi doğal güzelliklere sahip yerlerin vatandaşlar tarafından korunması ve temiz tutulması lazım. Bu güzergahta yolculuk yapan herkesin burada durarak güzelliği görmesini tavsiye ederim" dedi.

Sonbahar olmasına rağmen kayalardan süzülen suların kurumadığını belirten İnan Çakmak ise "Çok güzel bir yer sonbahar olmasına rağmen sular daha kurumamış. İlk baharda daha çok akıyor. 10 metrelik bir kaya ve üstünden sürekli sular süzüldüğü için Ağlayan Kayalar deniliyor" diye konuştu.

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