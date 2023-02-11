Ağlatan yardımlar

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası bir yandan sahada bir yandan da afet koordinasyon merkezlerinde hem arama kurtarma çalışmaları için hem de yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Ankara’da AFAD Koordinasyon Merkezi tüm çalışmaların koordine edildiği merkezde dünyadan gelen yardımlar da koordine ediliyor.

28 MASADA 200 ÇALIŞAN

Herkesin elinde telefon... Biri jeneratör diyor biri mazot bir diğeri çadır. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay... Salonda en çok bu illerin adı duyuluyor. Ankara’da AFAD Koordinasyon Merkezi bir yandan depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonunu yapmaya çalışıyor, bir yandan da yaraların sarılması, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için hummalı bir trafik yürütülüyor. Onlar sahada değiller ama sahadaki 100 binden fazla kişinin gözü kulağı, eli ayağı olmaya çalışıyorlar. AFAD Koordinasyon merkezinde 28 masa var. Polis, Jandarma, AKUT, İHH, Sağlık, Dışişleri Bakanlıkları, Kızılay kısacası afet ile ilgili her birimden insanlar var. Depremin olduğu andan itibaren merkezde toplanan yaklaşık 200 kişi aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı

Sahadan gelen ihtiyaçlar ilgili birimler arasında koordine ediliyor. Masalar arasında yoğun bir trafik var.

ÇADIR VE ISINMA İHTİYACI

En yoğun masalardan biri beslenme ihtiyaçlarının da koordine edildiği ayni yardımlar masası. Masada görevliler il il ihtiyaçları ele alıyor. Bazı illerde gıda var, su yetersiz. Bazı illerde tam tersi. Bazı illerden ise bebek bezi, hijyen malzemesi gibi ihtiyaçlar olduğu dile getiriliyor. Her ihtiyaç karşılanmak üzere ellerinde bu ürünleri bulunduranlara iletiliyor. Son saatlerde ihtiyaçların gıda, beslenmeden artık çadır, konteyner ve ısınmaya doğru kaydığı ifade ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koordinasyonu yürüten bakan ve bakan yardımcılarının oturduğu masanın başında. Sık sık anons yapıyor, en çok da Aile Bakanlığı yetkililerinden bilgi alıyor, ilgililere iletiyor.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, çalışmaları Hürriyet’e anlattı.

‘ÇAĞRININ ARDINDAN TEKLİF YAĞDI’

Merkezde en yoğun masalardan biri ise Dışişleri Bakanlığı. Yaşanan felaketin ardından tüm dünyadan destek mesajları geldi, arama kurtarma ekipleri, ayni ve nakdi yardımlar gönderildi. Bakanlık AFAD ile bunların koordinasyonunu yapıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim de pek çok kişi gibi depremin olduğu andan bu yana merkezde. Koordinasyon çalışmalarını Hürriyet’e anlatan Serim Türkiye’nin çıktığı iki uluslararası çağrının ardından tüm dünyadan yardım yağdığını anlattı:

“95 ülke yardım teklif etti. Arama kurtarma ekipleri geliyor, bunların nereye gideceğini koordine ediyoruz. Aynı zamanda burada ihtiyaçlarımızı güncelliyoruz. İsrail çok büyük bir sahra hastanesi kurdu. Bunun planlamasını Sağlık Bakanlığı ile yaptık. Biri Tip3 dediğimiz en büyük tip hastane. Bu hastaneyi 16 sefer yaparak buraya taşıyorlar. Tip2 hastane de var.”

Haberin Devamı

AFRİKA’DAN GÖZYAŞLARIYLA DESTEK MESAJLARI

Her ülkenin desteği önemli ve anlamlı Türkiye için ama imkânı kısıtlı olan ülkelerin destiğinin farklı bir yeri var. Afrika ülkeleri... Kendileri pek çok zorlukla boğuşan Afrika ülkelerinden bazıları ayni yardım ya da arama kurtarma ekibi göndermese de desteğini göstermek için elinden geleni yapıyor.Kenya Türkiye’ye çay, kahve ve kabuklu fıstıklardan oluşan gıda yardımı gönderiyor. Sudan 300 kutu hurma, 200 kutu tahin ve 500 kutu şekerin de aralarında bulunduğu destek malzemesi gönderdi. Ekvator Gine’si 500 bin Euro, Cibuti ve Nijerya ise 1 milyon dolar yardım kararı aldı. Bazı ülkelerde hükümet yetkililerinin gözyaşları içinde Türk Büyükelçilikleri’ni ziyaret ettikleri belirtiliyor.