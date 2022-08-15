Ağlatan hikaye! Elif Ayça, süper kahramanı Selamettin Çeki'nin ailesiyle tanıştı

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Elif Ayça Arık’a 2020 yılı Nisan ayında kaldırıldığı hastanede ‘lösemi’ teşhisi konuldu. 6 Kasım 2020 tarihinde ise Elif’e uygun ilik nakledildi ve küçük kız iyileşti.



Arık, kendisine hayat veren ‘süper kahramanı’ ile tanışmak mektup yazdı. Ancak mektubuna yıllar sonra yanıt aldı ve aldığı yanıtla gözyaşlarına boğuldu. Donörün ağabeyinin kaleme aldığı mektupta, Elif’e kök hücre bağışında bulunan gencin, bir yıl önce trafik kazasında öldüğü yazıyordu. Ancak bu mektup, yine de Elif ve annesini donörü bulmaktan alıkoymadı.

ANNE DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ



Anne Betül Demirbaş, bir detektif gibi mektubun izini sürdü. Mektupta belirtilen trafik kazası tarihinden yola çıkıp, internette bu tarihteki kazaları tek tek araştırmaya başlayan Demirbaş, Bursa’da 29 Haziran 2021 tarihinde kırmızı ışıkta geçen sarhoş bir sürücünün çarpması sonucu kullandığı motosikletten savrulup, hızla yere çakılarak ağır yaralanan ve hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybeden bir gencin izine ulaştı.

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‘BARIŞ’ SEMBOLÜNDEN BULDU



O gencin, Selamettin Çeki (26) olduğunu öğrenen Demirbaş, bu kez mektubun altında ‘imza’ olarak kullanılan ‘barış’ sembolünden yola çıkıp, sosyal medyada Çeki’nin fotoğraflarıyla karşılaştı ve onun kolyesinde yine ‘barış’ simgesi taşıdığını gördü. Bunun bir tesadüf olamayacağını düşünen Demirbaş, Çeki’nin ailesiyle bağlantıya geçti. Betül Demirbaş, mektubu yazan Hasan Çeki’ye (37) ulaştı ve onlara taleplerini iletti.