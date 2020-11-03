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Burak GEZEN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Ağlara takılan 'Sapan' cinsi köpek balığı tekrar denize bırakıldı

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Ağlara takılan 'Sapan' cinsi köpek balığı tekrar denize bırakıldı
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MARMARA Adası açıklarında hamsi avlayan ‘Çalı Balıkçılık’ isimli gırgır teknesinin denize bıraktığı ağlara, avlanması yasak olan 'Sapan' cinsi köpekbalığı takıldı. Balıkçılar, köpekbalığını tekrar denize bıraktı.

Ağlara takılan Sapan cinsi köpek balığı tekrar denize bırakıldı
‘Çalı Balıkçılık’ isimli gırgır teknesi, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ağlarını hamsi avı için denize bıraktı. Ağlar tayfa tarafından toplandığında hamsi balıklarının arasında latince adı 'Alopias vulpinus' olan 'Sapan' cinsi köpekbalığı görüldü. Ender görülen ve avlanması yasak olan yaklaşık 4 metre boyundaki köpek balığı, balıkçılar tarafından yeniden denize bırakıldı.

Teknenin kaptanı Naci Karabiber, hızlı bir şekilde denize bıraktıkları köpek balığının teknenin etrafında birkaç tur attıktan sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

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