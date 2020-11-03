Ağlara takılan 'Sapan' cinsi köpek balığı tekrar denize bırakıldı

‘Çalı Balıkçılık’ isimli gırgır teknesi, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ağlarını hamsi avı için denize bıraktı. Ağlar tayfa tarafından toplandığında hamsi balıklarının arasında latince adı 'Alopias vulpinus' olan 'Sapan' cinsi köpekbalığı görüldü. Ender görülen ve avlanması yasak olan yaklaşık 4 metre boyundaki köpek balığı, balıkçılar tarafından yeniden denize bırakıldı.

Teknenin kaptanı Naci Karabiber, hızlı bir şekilde denize bıraktıkları köpek balığının teknenin etrafında birkaç tur attıktan sonra gözden kaybolduğunu söyledi.