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Ağlamayacağız dik duracağız

#Oğuzhan Arduç#Şehit#Eren Abluka
Ağlamayacağız dik duracağız

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu’nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç (29) dün Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç için dün Eskişehir’de düzenlenen cenaze törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sadi Erbil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağlamayacağız dik duracağız

Şehit Oğuzhan Arduç’un 8 ay önce evlendiği Pembegül Arduç törende ağlamayacağını ve dik duracağını belirterek, uzun süre tabuta sarıldı. Anne Melihat Arduç ise şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı, “Oğlum beni bıraktın ama hakkımı sana helal ettim. Dik durmak istiyorum. O dağlar yıkılsın inşallah. Bir tanem benim, güzel yavrum, benim yavrum daha küçüktü. Bir tanem keşke ben ölseydim” diyerek feryat etti.

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#Oğuzhan Arduç#Şehit#Eren Abluka

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