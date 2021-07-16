Ağlama annem...

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın da katıldığı anma, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’yla başladı, dualarla devam etti. Mezarlara 81 ilden getirilen topraklar döküldü ve karanfil bırakıldı. Ailelerin gözyaşlarına boğulduğu anmada bir şehit yakınını, kadın polis müdürü omzuna yaslayarak teselli etmeye çalıştı.

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