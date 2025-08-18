×
Gündem Haberleri

'Bu kadar etkileyeceğini bilmiyordum' | Aracında kullandı, promil çıkınca ceza yedi... Mahkeme kararı iptal etti!

Trafik denetiminde alkollü çıktığı için para cezası uygulanan ve sürücü belgesi alınan avukat Onur Mirici, promilin, kullandığı ağız gargarasından kaynaklandığı gerekçesiyle yaptırdığı kan testiyle mahkemeye başvurarak tutanağı iptal ettirdi.

Avukat Mirici, gazetecilere, 7 Mayıs'ta otomobiliyle Mersin'den Adana'ya giderken girdiği trafik denetiminde üflediği alkolmetrede 1,12 promil alkollü çıktığını söyledi.

ÇIKAN PROMİL GARGARADAN KAYNAKLI

Bunun üzerine polis ekiplerince para cezası kesildiğini ve ehliyetine geçici süreyle el konulduğunu dile getiren Mirici promilin, trafikte kullandığı ağız gargarasının içerisindeki alkolden kaynaklandığı anlattı.

Mirici, karara itiraz ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kan tahlili yaptırmak için Mersin'de devlet hastanesine gittim. Etanol testi sonucunda alkol oranı 0,10 promil çıktı. Bu sonuçla trafik cezası tutanağının iptali için Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğine başvurduk. Mahkeme kararıyla alınan ehliyetimin iadesine, para cezasının da iptaline karar verildi. Araçtayken ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Onda alkol olduğunu biliyordum ama test sonucunu bu kadar etkileyebileceğini bilmiyordum. Alkollü araç kullanmaya kesinlikle karşıyım, bu konuda çok hassasım."

