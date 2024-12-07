AGİT’e ilk Türk Genel Sekreter

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı, 5-6 Aralık’ta Malta’da düzenlendi. Toplantıda, AGİT Genel Sekreteri görevine Türkiye’nin adayı Feridun Sinirlioğlu’nun seçilmesi kararlaştırıldı. Böylece Büyükelçi Sinirlioğlu, teşkilatın temelini oluşturan 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi’nin ardından AGİT Genel Sekreteri görevini üstlenen ilk Türk oldu. Karar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alındı. Genel Sekreter, AGİT üyeleri tarafından üç yıllığına seçiliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sinirlioğlu’nun AGİT Genel Sekreteri olarak atanmasına giden süreçte Türkiye tarafından yoğun diplomatik çabalar yürütüldü.

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ANKARA VE ATİNA’DAN ORTAK MEKTUP

AGİT’te yakın tarihte aynı anda boş olan dört üst düzey pozisyondan Genel Sekreterlik görevine Türkiye, Sinirlioğlu’nu aday gösterirken, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Direktörlüğü’ne ise Yunanistan tarafından Maria Telalian aday gösterilmişti. Adaylıklar, iki ülke Dışişleri Bakanlarınca ortak bir mektupla Dönem Başkanı Malta’ya bildirilmişti. Malta’nın önerisi doğrultusunda Genel Sekreterlik görevine Sinirlioğlu’nun, ODIHR Direktörü görevine Maria Telalian’ın atanmasının Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde yaşanan yakınlaşmanın bir sonucu olduğuna da dikkat çekiliyor.

UZLAŞI SAĞLANAMIYORDU

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından AGİT’te karar alma süreçleri tamamen tıkanmıştı. Bir önceki Genel Sekreter’in görev süresinin 2023 yılında dolmasına karşın, ülkelerin bir isim üzerinde anlaşamaması nedeniyle görev süresi 9 aylığına uzatılmıştı. Tüm üyelerin Türkiye’nin adayı üzerinde anlaşmasının Türkiye’ye olan güveni yansıttığına dikkat çeken diplomatik kaynaklar, “Türkiye’nin sıcak çatışmalar ve sürüncemede bırakılmış ihtilafların olduğu AGİT coğrafyasında, krizlerin çözümüne yönelik sergilediği aktif ve yapıcı diplomatik çabaların önemi uluslararası toplum tarafından da teslim edilmiştir” yorumu yaptı.

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İLK GÜNDEM UKRAYNA

AGİT’in gündeminde kritik konular var. Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri başlaması durumunda, AGİT ve Sinirlioğlu’nun önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

40 YILLIK DİPLOMAT

-Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın bir deneyime sahip. 2015’te kurulan geçici hükümette dışişleri bakanı, 2015-2016 ve 2009-2015 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşarı olarak görev yaptı. 2016-2023 yılları arasında ise Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi görevini yürüttü. 2023 yılında BM Genel Sekreteri tarafından Afganistan Bağımsız Değerlendirme Özel Koordinatörü olarak atandı.

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ERDOĞAN’DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında “Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi. (Kübra SONKAYA/DHA)

TÜRK-YUNAN ‘İTTİFAKI’

-CUMHURBAŞKANI Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in iki ülke ilişkilerinde açtığı yeni sayfa, dün Malta’da meyve verdi. AGİT’teki Türk-Yunan “ittifakı” her 2 ülke için de olumlu sonuçlandı. Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ile Yorgo Yerapetritis, AGİT’teki en kritik 4 görevden ikisi için işbirliği yapmayı kararlaştırdılar ve birlikte imzaladıkları bir mektubu, mayıs ayında teşkilatın Viyana’daki merkezine gönderdiler. Mektupta, Türkiye ve Yunanistan’ın AGİT Genel Sekreterliği için Feridun Sinirliğlu’nu, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü görevi için de Yunan Mania Telalian’ı aday gösterdikleri belirtildi. Ardından AGİT’e üye 55 ülkeyi (toplam 57 üye ülke) ikna turları başladı. Çeşitli ülkelerdeki büyükelçiliklerde görevli Türk ve Yunan diplomatlar, ortak etkinliklerde bulundular.

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YUNAN MEDYASI: İYİ BİR BAŞLANGIÇ

Bu ortak çabalar sonucu kararların oybirliği ile alındığı AGİT’te başka adayların da bulunmasına rağmen Türk ve Yunan adayların atanmaları önerildi. Yunan diplomatik çevreler, AGİT’teki Türk-Yunan “ittifakı” için “İki ülke son derece hassas bu jeopolitik ortamda barış içinde birlikte varolmanın örneğini verdiler. İki ülkenin gelecekte başka alanlarda da yeni benzer adımlar atabilmeleri için iyi bir başlangıç oldu” yorumunda bulundu. (Yorgo KIRBAKİ)