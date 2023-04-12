AGİT ve AKPM Göç Komisyonu'ndan Meclis ziyareti

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Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri nedeniyle; AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Seçim Gözlem Misyonu Heyeti ile AKPM Göç Komisyonu Raportörünün Türkiye ziyareti çerçevesinde Meclis'te ilk önce AK Parti Grubunu ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, her iki grubun heyetleri ile ayrı ayrı görüştü. AGİT Misyon Başkanı Büyükelçi Jan Petersen (Norveç) ve beraberindeki heyetin ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ YENİ GÖÇ DALGALARININ ÖNLENMESİ"

Türkiye'de yapılacak seçimlerin konuşulduğu toplantıda, AGİT heyetinin seçim barajının 7'ye düşürülmesini de içeren 'Seçim Kanunu Yasası'nı gündeme getirdikleri belirtildi. Yılmaz Tunç, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin seçimlerin tam bir propaganda serbestliği içinde yargı gözetimi ve denetiminde siyasi partilerin temsilcileri vasıtasıyla şeffaf bir şekilde gözlemi ile gerçekleşecektir. Seçimlere katılımın en yüksek olduğu ülkelerin başındayız" dedi.



Tunç ardından, AKPM Göç Komisyonu Raportörü ve beraberindeki heyet ile görüştü. Tunç burada yaptığı konuşmada ise "Birinci önceliğimiz yeni göç dalgalarının önlenmesi ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin uluslararası hukuka uygun şekilde gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi vatanlarına dönüşlerinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.