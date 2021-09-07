Ağırlaştırılmış müebbet nedir, kimlere verilir? Müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet farkı

Müebbet hapis, kişinin cezasının ömür boyu süreceği hapis cezası türüdür. Hangi suçlara müebbet hapis cezası verileceği veya cezanın nasıl infaz edileceği ülkeye ve kanununa göre değişmektedir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise hükümlünün hayatı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür.



Ağırlaştırılmış müebbet yine ömür boyu sürecek bir cezadır ancak iyi hal indirimi uygulanırsa 30 yıl sürebilir. Bazı davalarda kişi 2 kere ağırlaştırılmış müebbet alabilir, bu durumlarda içeriden çıkması için en az 60 yıl geçmesi gerekmektedir.

Ağırlaştırılmış müebbet kimlere verilir?



Kasten öldürme suçunun;

a) Tasarlayarak,

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

j) Kan gütme saikiyle,

k) Töre saikiyle,

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

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