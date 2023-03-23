Ağıralioğlu’ndan sert çıkış

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Parti içi demokrasinin verdiği hakkı kullanarak açıklamalarını yaptığını belirten Ağıralioğlu istifa edip etmeyeceğine ilişkin de “İtirazımın sonuçları nereye varırsa bedelini ödeyeceğim. Partim tasarrufta bulunursa benle ilgili bakacağız” diye konuştu. Ağıralioğlu, TBMM’deki basın toplantısında şunları kaydetti:

“Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Meral Akşener’in alttan alarak, milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede, milletin umuduna pusu kurulmasına rahatsızız. İktidarın trolleri varmış, kendi trollerinize bakın. Bize yaptığınız küfürlere bir bakın, kime benziyorsunuz. HDP, Kemal Bey lehine, aday çıkarmayacaklarını açıkladı. ‘HDP’nin dahil olduğu denklemde, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız’ dedik. Cumhuriyeti koruyacağız diye bölücülere cesaret veremeyiz. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Kemal Bey’in adaylığını dayatmasına, mutabatakın ihlal edilmesine itiraz ediyorum.”