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Ağıralioğlu’ndan sert çıkış

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#HDP#Meral Akşener#Ağıralioğlu
Ağıralioğlu’ndan sert çıkış
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 07:00

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 6’lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermesine ve HDP ile yapılan temaslara sert tepki göstererek, “Bize pusu kurulmasına rahatsızız. Kemal Bey’in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız” dedi.

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Parti içi demokrasinin verdiği hakkı kullanarak açıklamalarını yaptığını belirten Ağıralioğlu istifa edip etmeyeceğine ilişkin de “İtirazımın sonuçları nereye varırsa bedelini ödeyeceğim. Partim tasarrufta bulunursa benle ilgili bakacağız” diye konuştu. Ağıralioğlu, TBMM’deki basın toplantısında şunları kaydetti:

“Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Meral Akşener’in alttan alarak, milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede, milletin umuduna pusu kurulmasına rahatsızız. İktidarın trolleri varmış, kendi trollerinize bakın. Bize yaptığınız küfürlere bir bakın, kime benziyorsunuz. HDP, Kemal Bey lehine, aday çıkarmayacaklarını açıkladı. ‘HDP’nin dahil olduğu denklemde, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız’ dedik. Cumhuriyeti koruyacağız diye bölücülere cesaret veremeyiz. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Kemal Bey’in adaylığını dayatmasına, mutabatakın ihlal edilmesine itiraz ediyorum.”

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#HDP#Meral Akşener#Ağıralioğlu

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