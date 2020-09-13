Ağıralioğlu’ndan Demirtaş’a: Şehit evine gidersen tüm sofralar açılır

Demirtaş’ın daha önce, “Ben saz çalarım, para çalmam, milletin malını çalmam” şeklinde ifadeleriyle sevimlilik için takdim edildiğini belirten Ağıralioğlu, şunları söyledi: “Eğer bu bir PR çalışmasıysa, benim mesela Selahattin Demirtaş’ı millet vicdanında çok daha sevimli hale getirecek teklifim şudur: Terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Mağusa Limanı türküsünü seslendirmişti. Mesela Selahattin Demirtaş sazıyla bir şehidin evinde, Aybükemizin evinde bu türküyü çalabilir mi? O acıya ortak olabilme iradesini gösterdiği andan itibaren memleketin bütün kahvaltı sofraları ona açılabilir. Genel Başkanımızın hatırlatmasındaki kan vurgusu; siyaseti kan vurgusuyla yapmıyoruz ama şudur, yıllardır burası kahvaltılarına babasız oturan yetimlerin ülkesidir.”

KAHVALTI DİYALOĞU

Edirne Cezaevi’nde tutulu Selahattin Demirtaş’ın, verdiği bir röportajda, “Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim” ifadelerini kullanmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de katıldığı bir televizyon programında, Demirtaş’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine “Kanlın olsa, yani kan davalı birisi olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır, evin annesi, en yaşlısı korur kollar sonra kapıdan dışarı çıktıktan sonra kan davası devam eder. Türkiye’nin, bir kere yani Güneydoğu’nun böyle bir özelliği vardır. Anadolu coğrafyasının da böyle bir özelliği vardır. Dolayısıyla bunu tespit etmek durumundayım” demişti.