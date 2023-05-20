Ağıralioğlu'ndan CHP'ye Kandil tepkisi: Devleti tehdit edenlere ses etmediler

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27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Ağıralioğlu'nun konuşmasından önce çıkanlar şöyle:

"ÖNGÖRÜLERİMİZ OLDU, ŞAŞIRMADIK"

Uzunca zamandır Meclis’te milletin umudunu koruyarak konuşuyordum. Süreçle ilgili itirazlarım oldu. Hassasiyetlerimi paylaşırken böyle bir yolu tercih ettim. Bunu öngördüm. Muhalefetin milletin umudunu yönlendirmesi gerekir. Bu öngördüğümüz tabloyu en erken ve şiddetli söyledim. CHP ile siyasi beraberliğimizin, özgünlüğümüzü korumak iddiası vardı. Cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi sürecinde bir istişareden ziyade bir dayatmanın olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey’in adaylık hevesiyle henüz kantara çıkmamış partilerin eşit söz hakkıyla oturdukları masada bu fırsatı kullandıkları düşünüyorum. 50’ye 50’nin bir katıp yenmek değil 50’ye 50 katıp kazanalım dedik. Alırsak tüm memleketi huzurla yöneteceğiz diyelim dedik. Kazanacak aday hassasiyeti vurgulayalım dinlendirdik. Öngörülerimiz oldu, şaşırmadık.

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"İHA’LARA SİHA’LARA İTİRAZ ETMEYİN DEDİK"

Türk milleti sandıktan umudumu kesmiyorum ve sandığa gidiyorum dedi. İftihar edeceğiz milletimizle. Seçim sürecinde elbette geçim konularını konuşacağız. Milletimiz içinde büyük bir devlet olma duygusu vardır. İHA’lara SİHA’lara itiraz etmeyin dedik olmadı. İkinci ümidim benim şuydu; Bizim milletimiz devletsizliğin ne olduğunu bilir. Bu iki hassasiyetimi seçmene doğru ittim ben.

'İYİ PARTİ HASSASİYETLERİNİ MASADA KABUL ETTİREMEDİ'

PKK’lıların 15 Mayıs’ta zafer çığlıklarıyla iniyoruz naralarına, milletin vereceği refleksleri 14 Mayıs’ta göreceksiniz dedim ben. Seçimin İmralı-Kandil arasına sıkışmasına, milletin gönlündeki şüpheleri silmeye yönelik bir çalışma olmadı. 'Kürtlerin oylarına ihtiyacımız var' sözleri Kürt vatandaşlarımızı rencide etti. Devleti tehdit edenlere ses etmediler. Siyasetin zehri kibirdir. Buna rağmen Kandil'den sizin için söylenen sözlere sessiz kalırsanız. Demokratik özerklik gibi söylemlerde bulunursanız. 'Kimi koyarsak kazanır' demekle seçmene dayatma yaparsınız, HDP ile masaya oturmaya dönüştürürseniz, sizin lehinize dönen söylemlerden rahatsız olmazsanız, bütün bunları CHP’nin lokomotif olduğu bir denklemde devletine parmak sallayanlara milletin müsamahasında karşılık bulacaktı. Siz kimi gösterirseniz gösterin seçmen oy verir mantığı halkta benimsenmedi.

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Tayyip Bey kendi iktidarını tenkit edip yeni bir parti kursa belki de alacağı oy yüzde 75’tir. Millet vicdanında karşılıkları hiç olmayan yapıları seçim sürecinde eşit şekilde gösterdiniz. İYİ Parti aslında hassasiyetlerini doğru belirlemişti ama masada kabul ettiremedi. Masaya tekrar oturmasında şöyle bir şey var. Ağır bir töhmet altında kaldı.

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"ŞİMDİ ZAFER PARTİSİ GENEL MERKEZİNDEN ÇIKMIYORSUNUZ"

Bizim çok ağır bedeller ödediğimiz bir terörle yaşamak zorunda olduğumuz bir 40 yılımız var. Biz programlar yaparken evlatlarımız şehit oluyor. Binlerce evladını teröre kurban veren bir mekanizmada bir siyaset kurumunu şöyle kurgulamalıyız; PKK'lıların HDP'lilerin naralarına kurban etmemeliyiz. HDP'ye oy veren seçmenlerin tamamının oyunu almak hepimiz yapması gereken. CHP'nin yaptığı Kandil'inkine cevap vermiyorsun. 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' diyorsun. Demokrasinin yolu Ankara'dan geçer. Böyle lüzumsuz beyanatlar memlekette huzursuzluğa neden olur. Bana cevap verirken çok cüretkârdınız. Şimdi Zafer Partisi Genel Merkezinden çıkmıyorsunuz. Allahtan seçim iki tur üçüncü tur olsa herhalde İslam İşbirliği Teşkilatı'na gidip halifeliğe soyunacak Kemal bey. Kılıçdaroğlu Akşener için 'Arada Asena damarı tutar' demişti. Bizim ülkücülüğümüz ara sıra nüks etmez.

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"BİRAZ MAHCUP OLUR MUSUNUZ?"

Ben AK Parti'nin aldığı oyu siyasi münakaşalardan hariç o kadar kıymetli bir oy bilirim ki. Bu oy var zaten. Şimdi Türk milliyetçiliği... 'Döke saça kazanırız Kemal Bey'le' deniliyordu. Buyurun döke saça kaybettiniz, milletin umudunu. Ertesi gün şöyle bir şey oluyor YSK'nın önünde toplanılıp oylarımız çalındı diyorlar. Millette artık şöyle bir şey oluştu bunlar oylarına sahip olamıyorlar memlekete nasıl bakacaklar. İlk Turda kazanırız dediniz tutmadı, 300'ü geçeriz dediniz tutmadı. Sahaya inecekler bizi kurşunlayacaklar dediniz tutmadı, oylarımız çalındı dediniz tutmadı, seçim sayımın bitmesine 2 saat kala kazandık dediniz tutmadı. Yahu biraz mahcup olur musunuz? İkinci turda sanki yeniden başlayacaklarmış. İkinci turda yüzde 50 şartı yokmuş diyorlar.