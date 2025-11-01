Ağıralioğlu: Anahtar Parti sandık bekliyor

Haberin Devamı

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Ankara’da Kongre Merkezi’nde düzenlenen 1’inci kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Ağıralioğlu, konuşmasında, “Anahtar Parti 161’inci parti olarak kurulduğunda bir parti de bizim olsun hevesinin değil, Türk milletinin olsun diye kuruldu. Anahtar Parti devletimiz, milletimiz, vatanımız, bayrağımız, paramızın itibarı için kuruldu. Üretenin hakkını alamadığı bu dünyada üretenin hakkı, alın teri, çocuklarımızın hayali için kuruldu. Memleketi terk etmek zorunda kalan çocuklarımızın mahcubiyetine kuruldu. Evlatlarına yetemeyen annelerin hüznüne kuruldu. Bu parti bir yıldır varlığını, bu topraklardaki iradesini adaletle taçlandırdığı her zeminde kudret bulmuş bu milletin adaletten yana ihmal edilmişliğine, itilmişliğine kuruldu. Bu parti seçip de oy verdiklerinin kendisini unutmuşluğuna kuruldu. Anahtar Parti adaletle ülkeyi kalkındırmak için kuruldu. Anahtar Parti Cumhuriyeti halkla buluşturmak için kuruldu. Anahtar Parti milliyetçi hareket hassasiyetiyle, iyilikle kuruldu. Partimiz milletin dertlerine deva olmak, milletin geleceği için kuruldu. Anahtar Parti ülke huzur ve saadet bulsun ve yeniden Türk milletine refah gelsin diye kuruldu. Anahtar Parti Türk milletinin ufkuna yeniden zafer düşsün diye kuruldu. Anahtar Parti memleketin çözümsüz dertlerine dermen olmak için kurulmuş her partinin hakikatine, hepsine temsilen son kale olarak kuruldu” diye konuştu.

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Ben memleketin evladıyım. Kendimi bildim bileli vatanıma, milletime, dinime, devletime, adanmış bir ömür yaşadım. Bir gün devlet millet düşmanlarına gülmedi, tebessüm etmedim. Bir gün devletime kem gözle bakana mey etmedim. Kapıda karşılamadım, ağırlamadım, uğurlamadım. Bana bir mikrofonu çok gördünüz dedim. Sitem ettim. Sitemim niyazımla buluştu. Ben dedim sözümü milletimin kalbine emanet ediyorum. Önümdeki bir mikrofona söylediğim sözü Allah'a emanet ediyorum. Göreceğim dedim sizi, önüne Kandil’de evlatlarınızı vura vura yaşlanmış katiller sürüsüne koyduğunuz mikrofonlarla siz bir taraftanız. Önümdeki bir mikrofon ve milletim ben bir tarafım. Göreceğim sizi. Her parti böyle kuruldu. Sözü nasıl söylediğiniz ne söylediğiniz daha mühim. Ben nasıl söyleyeceğini bilen bir kardeşinizim. Hükümete, hükümet ortaklarına, yaptıklarına, yapamadıklarına, tarihe, geçmişimize, geçmiş muhasebelerimize, yapabildiklerimize, aslında yanlış inandık diye bedel ödediklerimize, hepsine bir aynaya bakar gibi bakın, pek çok muhasebenin özüyle çıktım ben milletimin karşısına. Ben kurtarıcı liderliği temsil etmiyorum. Kurtarıcı liderliği Türk milletinde sebep olduğu travmaları biliyorum. Kürsüler iyi söylemek mecburiyeti oluştururlar. Ama iktidarlar iyi yaparak kalmak zorundadırlar. İktidar iyi konuşanların değil, iyi yapanların mevzidir. Biz şimdi parti kurduk. Bu kadar parti varken 161’inci parti olarak kurulduk. Birinci senemizde ilk beşte giriyoruz.”

‘Anahtar Parti itiraz edenlerin partisidir’ diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti; “Biz itirazla mayalandık. İtirazımızdan doğan coşkuyu memleket anahtarına çevirmeye karar verdik. Anahtar Parti 1’inci yılında 20 bin kişiyle Ankara’da toplanmış, 50 bin kişiyle Ankara Arena’da memlekete müjdeleyeceği yeni dirilişi hecelemek için kurulmuş bir yay gibidir. Biz Anahtar Parti'yi Türk milletinin geleceğine kurduk. Biz Anahtar Partiyi oy derdine kurmadık. Biz Anahtar Parti'yi bizim partimiz, sizin partiniz diye kurmadık. Ay yıldızlı al bayrağı, bayrağı bilen herkese kurduk. Herkese mesuliyet düşüyor. Şirinlik yok. Oy vermek için şirinlik yapmayacağız. Popülizm yok. İktidar olmak için popülizm yapmayacağız. Parti avantajı kollamayacağız. Bundan sonra zora girmiş memlekette; devlet, vatan, millet kollanacak, memleket, emek alın teri kollanacak, üretici kollanacak, plan, program yapılacak. Ülke bilen evlatlarıyla yeniden ayağa kalkacak. Zor mudur bu kadar imkânı olan memleketi ayağa kaldırmak. Kolaydır. Zor olan sizinkidir. Hükümetin hissesine düşen zordur. Bizim hissemize düşen kolay. Bizim hissemize düşeni bilsinler. Biz hissesine koca bir memleket düşenleriz. Şimdi sizi bekliyoruz biz. Sandık bekliyoruz. Anahtar Parti sandık bekliyor. Anahtar Parti, önümüzdeki dönem sandığın ilan edildiği gün, devleti, milleti nasıl ayağı kaldıracağını, kimlerle hangi planlarla memleketi yönetebileceğini bundan sonra meydan meydan milletiyle paylaşabilen bir hazırlıkla yol devam ediyor. 1’inci yaş günümüzü coşkuyla kutladık. Yaz başı arenada elli bin kişiyle memleket programını sizin bu kadar hasarlı hale getirdiğiniz memleketin ayağa kalkma programını milletinizle buluşturacağız.”