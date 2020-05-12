AÄŸÄ±r yaralanmasÄ±na neden olduÄŸu polise Ã§arpÄ±p kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼ anbean kameralarda

Kaza, 7 MayÄ±s PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda Buca ilÃ§esi 220 sokakta meydana geldi. Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Kaan AydÄ±n, Ã§Ã¶p atmak iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. AydÄ±n, sokak Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen 35 AGP 605 plakalÄ± otomobil, arkasÄ±ndan gelerek Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle AydÄ±n, havaya savrularak yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise hÄ±zla olay yerinden kaÃ§arken, Ã§evredeki vatandaÅŸlar durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, kazada aÄŸÄ±r yaralanan polis memuru AydÄ±n'Ä± ambulansa alarak Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. AydÄ±n'Ä±n yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri, meslektaÅŸÄ± olan Kaan AydÄ±n'a Ã§arpan ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

KAZA ANI GÃœVENLÄ°K KAMERASINDAÂ

Ã–te yandan, kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olay yerindeki iÅŸyerlerinin gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±. kaza anÄ±nÄ±n bir iÅŸyerinin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, polis memuru Kaan AydÄ±n elindeki poÅŸetler ile sokak Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼ sÄ±rada, arkasÄ±ndan hÄ±zla gelen beyaz bir otomobil Ã¶nce kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±kÄ±yor, ardÄ±ndan AydÄ±n'a, Ã§arpmanÄ±n etkisiyle AydÄ±n havaya savruluyor ve yere dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ã‡arpan araÃ§ ise olay yerinden kaÃ§Ä±yor.Â