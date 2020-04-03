Ağır hastaların kahramanı olun

Koronavirüse yakalanıp iyileşmiş hastaların kanından temin edilen antikorların ağır hastalarda kullanılacağı ‘plazma tedavisi’ne çok yakında başlanıyor. Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da Twitter hesabından, hastalığı yenenlere şu çağrıyı yaptı: “Sağlık Bakanımız talimat verdi. Koronavirüs hastalarına ‘Konvalesan Plazma Tedavisi’ne başlıyoruz. İyileşmiş hastalarımız; siz korona savaşından bir kahraman olarak çıktınız, şimdi durumu ağır olan hastalarımızın kahramanı olma zamanı. Sizlere ulaşacağız lütfen bağışçı olunuz.” Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Kınık, şunları söyledi: “Koronavirüs hastalığına yakalanıp iyileşen kişilerde virüsle savaşan antikorlar bulunur. Bu antikorların virüs tedavisi için başka bir hastaya nakledilmesine ‘pasif aşılama’ denir. Bu yöntem Çin, İsrail ve ABD’de koronavirüs tedavisinde kullanılıyor. Bizde de birçok kuruluş çalışma başlattı. Kızılay olarak biz de hastalığı atlatanlardan antikorları alıp bu kuruluşlara ileteceğiz. Bağışçılarda tekrar test yapacağız. Negatif çıkarsa plazmaları alacağız.”