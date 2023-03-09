Ağır hastalar kaderine mi terk edildi

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binalar arasında, Hatay’da Özel Defne Hastanesi de yer aldı. Depremin etkisiyle yıkılan hastanenin yoğun bakım servisinde bulunan 1 bebek ve 8 yetişkin hasta kurtarılamadığı için hayatını kaybetti. Zonguldak UMKE ekipleri depremin 3. gününde yoğun bakım servisine girerek, arama kurtarma çalışması yaptı.

Ekiplerin yoğun bakımdaki kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler, “Yoğun bakım servisindeki hastalar ölüme terk edildi” şeklinde yayınlandı. Kamuoyunda büyük tepki yaratan görüntülerin perde arkasını Hürriyet ekibi araştırdı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı “yoğun bakım hastalarının kaderine terk edildiği” iddiasına ilişkin olarak sağlık görevlileri hakkında soruşturma izni talebinde bulundu. Başsavcılığın ayrıca hastanenin müteahhidi hakkında soruşturma sürdürdüğü öğrenildi. Savcılığın görüntüleri paylaşan kişiler hakkında da soruşturma yaptığı bildirildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma başlattığını duyurdu.

Haberin Devamı

MERDİVENLER YIKILDI

Hürriyet’in ulaştığı hastanenin üst düzey yöneticisi, “Yoğun bakımdaki hastalar ölüme terk edildi” iddiasına ilişkin olarak şu savunmayı yaptı: “Gereken her şey yapıldı. O görüntüler depremin üçüncü günü arama kurtarma ekipleri tarafından çekildi. Çünkü biz o hastaları çıkaramadık, orada olduklarından haberimiz de vardı. Bir apartman dairesinde insanlar kaldı, kimse kurtaramadı, beşinci gün, yedinci gün enkazlardan çıkarılanlar oldu, yani bu da buna benzer bir olay. Hastaların büyük çoğunluğunu tahliye ettik ilk gün. Depremden kaynaklı olarak hastanenin merdivenleri kırıldı, elektrikler kesildi, kabloların kopması sonucu jeneratör de devreye giremedi, asansör çalışamaz hale geldi. O hastaların bazıları o şekilde eks oldu (öldü)...”

EKİPLERİ BİZ ÇAĞIRDIK

Kurtarma ekiplerinin kendileri tarafından çağrıldığını iddia eden aynı yönetici, “Biz oraya bir görevli koyduk. Kendimi suçlu hissetmiyorum” dedi.

Haberin Devamı

HASTA YAKINI VİNÇ GETİRDİ

Özel Defne Hastanesi’nin yakınında işyeri bulunan Klinik Psikolog Hasan Yılmaz hastaların tahliye edilme sürecine destek verdiğini anlatarak şunları söyledi: “Hastanenin yoğun bakımı en son kattadır. Bir tane hasta yakını annesini ve refakatçi olan kız kardeşini oradan çıkarmak için bir vinçle anlaşmıştı. Biz de yardımda bulunmaya çalıştık. Annesi ve kız kardeşini kurtarmak için getirilen vinç yaklaşık 17 kişiyi oradan aldı. Her hastanın kendi yakını geldi. İki teyzeyi ise bir yakını olmadığı için tahliye ettikten sonra çadırlara bıraktık. İki hastane personeli de o getirilen vinçle oradan alınabildi. Depremin ilk gününde herhangi bir arama kurtarma ekiplerini burada göremedik. Daha fazla çıkartabilirdik ancak getirilen vincin benzini bitti.”

Haberin Devamı

ÜZÜNTÜMÜZÜ DAHA DA ARTTIRDI

Sağlık Koca, yoğun bakım servisinde hastaların ölüme terk edildiği iddialarına ilişkin “Depremin sağlık camiamıza yaşattığı üzüntüleri bir kat daha arttırmıştır. Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz” dedi.