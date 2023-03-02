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Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nin sakinleri, eşyalarını almak için toplandı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Galeria Sitesi
Ağır hasarlı Galeria Sitesinin sakinleri, eşyalarını almak için toplandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 19:37

Diyarbakır'da bir bloğu çöken, 3 bloğu ise ağır hasar alan Galeria Sitesi önünde toplanan ev ve iş yeri sahipleri, yıkıma karşı olmadıklarını ancak hayatlarını devam ettirmek için içerideki eşyalara ihtiyaç duyduklarını belirterek, maddi ve manevi özel eşyalarını almak istediklerini söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1’i boş 7 bina yıkıldı. Bu binalardan biri olan Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi’nin yıkılan 1 bloğunda 89 kişi yaşamını yitirdi. 3 bloğu da ağır hasar aldı. Diğer 3 bloğun da yıkılmasına karar verildi. Ev sahipleri Galeria Sitesi'nin önünde toplanarak, yıkıma karşı olmadıklarını ancak maddi ve manevi özel eşyalarını almak için kendilerine izin verilmesini istedi.

Ağır hasarlı Galeria Sitesinin sakinleri, eşyalarını almak için toplandı



'30 YILLIK EMEĞİMİ İÇERİDE BIRAKTIM'

Ev sahipleri adına açıklama yapan Serpil Tura Kayda, depremde panik haliyle pijamalarla dışarıya çıktıklarını ve ardından orada bulunan esnaf da dahil olmak üzere kimsenin binalara alınmadığını belirterek, "Biz yıkıma karşı değiliz. İş yerlerimize veya evlerimize girerek hayatımızı devam ettirmek için mücadele vermiyoruz. Sadece yetkililerden ricamız, bizim hayatlarımızı sürdürebileceğimiz, maddi ve manevi özel eşyalarımızı alıp çıkmamız. Lütfen müsaade edin. Biz evdeki mobilya ve buzdolaplarımızı istemiyoruz. Benim eşim 36 yıllık mühendistir. Binaya giren heyetle birlikte kendisi de içerideydi. Tek kolonda yüzde 10’luk bir zedelenme var. Bunun tedbir için profille desteklenerek telafisi de var. Eğer bizim canlarımızı düşünüyorlarsa kolonu desteklettirerek, içeriye girilebilir. Bizim burası talihsizlik yaşayan bir yer. Önce Sur olayları, pandemide esnaf ve halk zarar gördü. Lütfen bizi destekleyin. Sıfırdan hayatlarımıza başlamayalım. Ben 30 yıllık emeğimi içeride bıraktım. Tekrar sıfırdan hayata başlayamayacak insanlar var. Bina sakinlerinden yeni gelinler var. Buraya daha 6 ay önce girerek bütün ziynet eşyalarını içeride bırakan var" dedi.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Galeria Sitesi

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