Ağır hasarlı binadan polis çıkardı

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Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde ise bir aile, eşyalarını almak üzere 7 katlı ağır hasarlı apartmana girdi. Binadan seslerin geldiğini ve bazı eşyaların aşağıya atıldığını görenler, durumu devriye gezen polis ekiplerine bildirdi. Ekip otosundan, ‘Depremden dolayı hasarlı binada kimse var mı? Binada kimse varsa baksın. Binalara girmek kesinlikle yasak. Bu girdiğiniz bina ağır hasarlı. Eğer binadaysanız acil şekilde binayı terk edin. Binayı acil şekilde boşaltın’ anonsu yapıldı. Binadakilerin ses vermemesi üzerine, polis ekipleri bina girişine geçip orada bir süre bekledi. Balkona çıkan kişi, aşağı ineceklerini söyledi. Aile daha sonra binadan çıktı.