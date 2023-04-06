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Ağır hasarlı binadan hırsızlığa 3 tutuklama

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#Gaziantep#Kahramanmaraş#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 09:50

Gaziantep'te depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan binadan hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenip yakalanarak, tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Sarıgüllük Mahallesi’nde bulunan bir bina ağır hasarlı olduğu belirlenerek tahliye edildi. Pazartesi günü boşaltılan binada ve garajında, hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 3 hırsızlık şüphelisini belirledi. Ekipler isimleri açıklanmayan şüphelileri, operasyonla yakaladı. Adreslerinde çaldıkları çeşitli eşyalar bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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#Gaziantep#Kahramanmaraş#Deprem

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