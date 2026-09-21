Ağır hasarlı araçları 'change' yapıp satan şebeke çökertildi: 16 gözaltı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince çalıntı-change araçların ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 21 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından temin ettikleri 15 araç ile piyasadan temin ettikleri hacizli-yakalamalı 2 aracın fabrikasyon seri numaraları üzerine uyarlayarak araçları 'change' yaptıkları belirlendi.

Haberin Devamı

Şüphelilerin bu araçları satarak alıcılara mağduriyet yaşattığı ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 17 araca el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.