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Ağır grip geçiren polis memuru, evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Samet Özdemir#Kalp Krizi#Düzce
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 13:26

Düzce'de görev yapan 30 yaşındaki polis memuru Samet Özdemir, babasının kendisinden haber alamaması üzerine evine giren meslektaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yaklaşık 3 gündür ağır grip geçirdiği öğrenilen genç polisin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, düzenlenen törenin ardından Zonguldak'a uğurlandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 yıllık polis memuru Samet Özdemir'den dün saat 18.30'dan itibaren haber alamayan babası, hayatından endişe ederek durumu oğlunun meslektaşlarına bildirdi. İhbar üzerine Özdemir'in Aziziye Mahallesi 992. Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Ağır grip geçiren polis memuru, evinde ölü bulundu

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren ekipler, genç polis memurunu odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Ağır grip geçiren polis memuru, evinde ölü bulundu

3 GÜNDÜR AĞIR GRİP GEÇİRİYORDU

Yapılan ilk incelemelerde, bilinen herhangi bir kronik sağlık sorunu olmayan genç polisin kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi. Özdemir'in son 3 gündür ağır grip belirtileri yaşadığı öğrenildi.

Ağır grip geçiren polis memuru, evinde ölü bulundu

Hayatını kaybeden Özdemir için Düzce Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personelinin ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından, genç polis memurunun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'a uğurlandı.

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Ağır grip geçiren polis memuru, evinde ölü bulundu

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#Samet Özdemir#Kalp Krizi#Düzce

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