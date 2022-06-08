'Ağır bagaj' davası

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İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’nde ilk duruşması görülen davaya Emirhan Aydın ve avukatı ile Pegasus Havayolları’nın avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak Emirhan Aydın’ın kuzeni İlker Şirin dinlendi. Şirin, “Emirhan kazadan sonra 6 ay ayağa kalkamadı. Dört kez ameliyat geçirdi” dedi.

Emirhan Aydın’ın avukatı ise olay yerinde bilirkişi heyetinin inceleme yapmasını talep etti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

‘SORUMLULUK HAVAYOLLARININ’

Duruşmanın ardından açıklama yapan Emirhan Aydın, “Yolcuların yaralanma sebebi kaza nedeniyle değil, uçak içine alınan ağır el bagajlarının üzerimize düşmesidir. Uçak içine alınan bagajların ağırlıklarını ölçmek Pegasus Havayolları sorumluluğu altındadır” dedi.