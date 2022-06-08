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'Ağır bagaj' davası

#Sabiha Gökçen Havalimanı#Dava#Ağır Bagaj
Ağır bagaj davası

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan Pegasus Havayolları uçağının yolcularından Emirhan Aydın (25), kazada ağır yaralanarak 4 cerrahi operasyon ve 28 seans psikoterapi gördüğünü iddia ederek 200 bin liralık tazminat davası açtı. Emirhan Aydın kazadan sonra oluşan uçak korkusunu bir türlü üzerinden atamadığını belirtti.

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İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’nde ilk duruşması görülen davaya Emirhan Aydın ve avukatı ile Pegasus Havayolları’nın avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak Emirhan Aydın’ın kuzeni İlker Şirin dinlendi. Şirin, “Emirhan kazadan sonra 6 ay ayağa kalkamadı. Dört kez ameliyat geçirdi” dedi.

Emirhan Aydın’ın avukatı ise olay yerinde bilirkişi heyetinin inceleme yapmasını talep etti. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ağır bagaj davası

‘SORUMLULUK HAVAYOLLARININ’

Duruşmanın ardından açıklama yapan Emirhan Aydın, “Yolcuların yaralanma sebebi kaza nedeniyle değil, uçak içine alınan ağır el bagajlarının üzerimize düşmesidir. Uçak içine alınan bagajların ağırlıklarını ölçmek Pegasus Havayolları sorumluluğu altındadır” dedi.

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Dava#Ağır Bagaj

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