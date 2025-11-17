×
Ağına takılan camgöz köpek balığını yeniden denize bıraktı

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz#Kıyıköy#Camgöz Köpekbalığı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 17:31

Kırklareli'de Karadeniz'e açılan balıkçı Yasin Püsküllü, ağına takılan avlanması yasak ve koruma altındaki camgöz cinsi köpek balığını, yeniden denize bıraktı.

Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde tekneyle denize açılan balıkçı Yasin Püsküllü'nün ağına, avlanması yasak ve koruma altında olan camgöz cinsi (Squalus acanthias) köpek balığı takıldı. Püsküllü, balığı fark edip, hemen canlı şekilde denize bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, bölgedeki sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çekildi ve hem doğal yaşamın korunması hem de deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından balıkçı Yasin Püsküllü’ye teşekkür edildi.

