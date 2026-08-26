AÄŸÄ±ldan kaÃ§an 50 koyun jandarma dronu ile bulundu

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Olay, bugÃ¼n saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°negÃ¶lâ€™Ã¼n kÄ±rsal Eymir Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, Fehmi Ã–zdemirâ€™e ait aÄŸÄ±lda bulunan 50 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan, kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼ halinde aÄŸÄ±ldan Ã§Ä±ktÄ±.
Sabah saatlerinde aÄŸÄ±la gelen Ã–zdemir, hayvanlarÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ederek mahalle sakinlerinden yardÄ±m istedi. KÃ¶ylÃ¼lerle birlikte meralarda saatlerce arama yapan Ã–zdemir ve beraberindekiler, sÃ¼rÃ¼ye ulaÅŸamayÄ±nca durumu Ä°negÃ¶l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen jandarma ekipleri, dron kaldÄ±rarak Ã§evrede havadan tarama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda kayÄ±p sÃ¼rÃ¼nÃ¼n, mahalleden yaklaÅŸÄ±k 4 kilometre uzaklÄ±kta bulunduÄŸu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yÃ¶nlendirmesiyle bulunan 50 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan yeniden aÄŸÄ±la getirildi. SÃ¼rÃ¼ sahibinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± endiÅŸe, hayvanlarÄ±n bulunmasÄ±yla yerini sevince bÄ±raktÄ±.
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"JANDARMA DRON KALDIRARAK HAYVANLARIMI BULDU"
SÃ¼rÃ¼ sahibi Fehmi Ã–zdemir, yaÅŸananlarÄ± anlatarak jandarma ekiplerine teÅŸekkÃ¼r etti. Ã–zdemir, "KoyunlarÄ±m sabah saatlerinde aÄŸÄ±ldan Ã§Ä±karak kayboldu. ArkadaÅŸlarÄ±m ve kÃ¶ylÃ¼lerimizle aradÄ±k, bulamadÄ±k. Jandarmaya haber verip yardÄ±m istedik. Jandarma drone kaldÄ±rarak hayvanlarÄ±mÄ± buldu. Ã‡ok teÅŸekkÃ¼r ederim" dedi.