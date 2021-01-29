Ağıldan 124 koyun hırsızlığıyla ilgili 9 şüpheli adliyede

Hadim'in Eğiste Mahallesi'nde oturan ve geçimlerini besicilik yaparak sağlayan Ali Sarıhan, kardeşleri Abdullah (36) ve Serdar Sarıhan'ın (32) ağılından 8 Ocak Cuma günü, çoğu gebe 124 koyun çalındı. Hırsızlık şüphelileri, kamyona yükleyemediği 8 koyunu da bıçakla keserek, öldürdü. Ağılda sadece 30 kuzu kaldı. Anne sütü gereken dönemde koyunları çalınan Sarıhan kardeşler ise kuzuları biberonla süt vererek, beslemeye başladı.



JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU



Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve Hadim Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Ekipler, koyunları çalan kişilerin A.U. adlı kadın ile A.G., M.R., U.A., S.D., F.A., F.U., T.İ. ve M.İ. olduğunu belirledi. Karatay ilçesinde Saraçoğlu ve İsmil mahallelerindeki adreslere yapılan operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı. Olayda kullandıkları 1 kamyon ve 2 otomobil de ele geçirildi. Çumra ve Meram ilçelerinde çiftçilere satılan 60 koyun ile yeni doğan 39 kuzu da sahibi olan Sarıhan kardeşlere teslim edildi. Diğer koyunların bulunması için çalışmalar sürdürülürken, gözaltına alınan 9 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.