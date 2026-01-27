Ağıla girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu | Kurtlar 130 koyunu parçaladı

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 17:42

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyüne inen kurt sürüsü, 130 koyunu parçaladı.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyüne inen kurt sürüsü Ali Canpolat’a ait içerisinde koyunların bulunduğu ağıla girdi. Koyunlara saldıran kurtlar, yaklaşık 130 koyunu parçaladı. Sabah erken saatlerde koyunlara yiyecek vermek için ağıla gelen Ali Canpolat, gördüğü manzara karşısında şoka uğradı.

Ağılda bulunan koyunların tamamına yakını kurtlar telef ederken, yaşanan olay geçimini hayvancılıkla sağlayan Canpolat ailesini çaresiz bıraktı. Bir anda ne yapacağını şaşıran Polat, durumu yetkililere bildirdi.

