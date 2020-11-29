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ANKARA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ağbaba’nın da testi pozitif

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Ağbaba’nın da testi pozitif
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ağbaba, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Değerli dostlarım, COVID-19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere” dedi.

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