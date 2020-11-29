Ağbaba’nın da testi pozitif

Ağbaba, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Değerli dostlarım, COVID-19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere” dedi.