×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ağbaba’dan suç duyurusu

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Veli Ağbaba#Muhittin Böcek
Ağbaba’dan suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 07:00

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ifadesinde yer alan iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iftira, hakaret ve suç uydurmadan kaynaklı suç duyurusunda bulunan  Ağbaba, Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesinde yer alan iddialara karşı, “Gökhan Böcek’i tanımadığını, kendi telefonu ya da başka bir telefon üzerinden hiçbir şekilde iletişim kurmadığını, kendisini sadece 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyareti sırasında gördüğünü, bunun öncesi ya da sonrasında hiçbir diyaloğunun olmadığını” kaydetti.

‘PARA İSTEME ASILSIZ’

 Para isteme iddialarının tamamen asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu belirten Ağbaba, Gökhan Böcek’in kendi tutukluluğunu sonlandırmak, basına sızdırılan mahrem video görüntülerinin yayılması sonrasında eşinin tutuklanmasıyla üzerinde oluşan baskıyı hafifletmek amacıyla “Ne isterseniz yazın ifade vereceğim, siz yazın altına imza atacağım” dediğini ileri sürerek, Böcek’in ifadesindeki tarihlere ait tüm GSM ve HTS kayıtlarının çıkarılmasını talep ederek kamu dava açılmasını istedi.      

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Veli Ağbaba#Muhittin Böcek

BAKMADAN GEÇME!