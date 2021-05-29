Ağar marinadan ayrıldı

Ağar, “Şirket açıklamayı yapacak” dedi. Yalıkavak Marina’dan yapılan açıklamada da Yönetim Kurulu Başkanı Ağar’ın, 17 Mayıs’ta görevinden ayrılma isteğini yazılı bildirdiği belirtildi. Açıklamada, “Ancak Ağar’ın sağlık sorunları nedeniyle işlemler ertelenmiştir. Bu vesileyle Mehmet Ağar’ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşır, katkı ve hizmetler için teşekkür ederiz” denildi. İçişleri Bakanı Soylu, Mehmet Ağar’ın “Biz olmazsak buraya (marinaya) mafya çöker” sözlerine tepkisini dile getirirken, Ağar’ın marina yönetiminde görev almasını doğru bulmadığını söylemişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara