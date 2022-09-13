Ağaçtan düşüp kolu kırılan kişi, ameliyat sonrası kalp krizinden yaşamını yitirdi

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Çataloluk köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Nuri Çakar, geçen hafta incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı. Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakar'ın kolunun kırıldığı belirlendi. Çakar, ailesinin isteği ile otomobille İstanbul'daki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye yatırılan Çakar, yapılan tetkiklerin ardından dün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından Çakar, hastanede gözlem altında tutuldu. Çakar'ın, bugün sabah saatlerinde kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi.