Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldürdü

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Olay, sabah saatlerinde Özpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Menemen, üzüm bağında, ilaçlama yaparken, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Menemen’in başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemede, Menemen'in yakın bir yerden tüfekle açılan ateş sonucu vurulduğu belirlendi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Mehmet Menemen’i, ağaçtaki kuşa tüfeğiyle ateş eden komşusu A.Ö.'nün vurduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.Ö.’nün, Mehmet Menemen ile aralarında bilinen bir husumet olmadığı ifade edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.