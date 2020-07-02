Ağaçların tünel oluşturduğu yol görsel şölen sunuyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Bartın’ın Amasra ilçesine gelen turistlerin kullandığı Bartın-Karabük yolunda yaz ayı ile birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, görenleri adeta büyülüyor. Ağaçların dallarının gökyüzünü kapattığı yolda duran araç sürücüleri cep telefonları ile fotoğraf çektiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel, geçen yıl yine bakanlık tarafından ‘korunması gereken özel alan’ ilan edildi. Fotoğraf çekilenlerin tehlikeye yol açmaması için 50 kilometre hız sınırı getirilen yol üzerinde önümüzdeki aylarda Bartın Valiliği'nce hazırlanacak proje ile cep alanları oluşturulacak. Karabük’te üniversite öğrencisi olan Burak Kelleci, eşsiz manzara karşısında büyülendiğini söyleyerek, “Bartın’a denize gidiyorduk. İlk kez bu yolu kullanıyoruz. Yolu görünce çok büyülendik. Eşsiz bir manzarası ve insanı doğaya daha çok bağlıyor” dedi. Oğuzhan Ünal ise, “Ankara’dan gezmeye geldik. Adeta tüneli andırıyor. İlk kez bu yoldan geçiyoruz. Tamamen tünel yol diyebiliriz. Çok hoşumuza gitti” diye konuştu.