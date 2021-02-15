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Gündem
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Ağacın kırılan dalı, yola devrildi

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Ağacın kırılan dalı, yola devrildi
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bir çam ağacının dalı, kırılıp yola devrildi.

Cumhuriyet Mahallesi Aydın- Denizli karayolu Beşeylül Kavşağı'nda etkili olan yağmur sonrası bugün saat 09.30 sıralarında bir çam ağacının dalı kırıldı, yola düştü. Bu sırada karayolu üzerinden herhangi bir aracın geçmemesi, olası bir kazayı önledi. Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen dalı yoldan kaldırdı.

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