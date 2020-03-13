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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:47,Son Güncelleme:/

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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KARABÜK'te, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Tuncay İşözen (34), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, Karabük- Bartın yolundaki köprü mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Tuncay İşözen'in kullandığı 78 BA 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İşözen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. AFAD ekipleri de otomobilde sıkışan İşözen'in cansız bedenini çıkardı. Tuncay İşözen'in cesedi, morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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