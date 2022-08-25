Ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetmişti! Son fotoğraf...

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TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

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Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Kazadan geriye otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları fotoğraf son fotoğrafı kaldı.

ÖLMEDEN ÖNCE OTOMOBİLDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Toplu çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşıldıktan sonra kazadan önce otomobilde çektikleri son görüntüleri de ortaya çıktı.

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OTOMOBİL AĞAÇLIK ALANA UÇTU; 5 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaza, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 ADU 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Esenler ayrımına gelmeden yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

OTOMOBİLDE SIKIŞANLARI İTFAİYE ÇIKARDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde öldüğü belirlendi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışanları bulundukları yerden güçlükle çıkardı. Otomobildeki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bu kişilerden 3'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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