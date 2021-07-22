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Gündem
Murat KÜÇÜK/DHA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 02:01 | Son Güncelleme:

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

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Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Bolu'da, kontrolden çıkarak sulama kanalı kenarındaki ağaca çarpan ve ikiye katlanan otomobilde sıkışan sürücü Ekrem Tekin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan Tekin, tedaviye alındı.

Ekrem Tekin yönetimindeki 34 LJT 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalı kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Otomobilde sıkışan sürücüye 112 Acil ekipleri tarafından yaşam destek ünitesi bağlandı. İkiye katlanan araçtaki sürücüyü kurtarmak için ağaç ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Tekin, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü


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