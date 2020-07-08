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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

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Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
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İZMİT’te yoğun sağanak nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilde hasara yol açtı.

Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki ücretsiz otoparkta sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun yağış sırasında bir ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. 41 KK 002 ve 58 NF 785 plakalı otomobillerin tavan ve bagaj kısımlarında hasar oluştu. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırırken polis, araçların sahiplerine haber verdi.

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