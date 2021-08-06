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Gündem
Şaduman UNUTMAZ / DHA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 07:00 |  Son Güncelleme:

Ağaç kovuğunda yaşam savaşı

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Ağaç kovuğunda yaşam savaşı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, küle dönen ormanlık alanda ağaç kovuğuna giren kaplumbağa, mucize eseri yara almadan kurtuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları sırasında ağaç kovuğundaki kaplumbağayı fark etti.

Ağaç kovuğunda yaşam savaşı

Ekipler, kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkarıp, pet şişe kapağında su içirdi. Görevlilerin yaptığı kontrolde, kaplumbağanın alevler ve dumandan etkilenmediği belirlendi. Ekipler, tamamen küle dönen alanda mucize eseri kurtulan kaplumbağayı güvenli alana götürüp doğaya bıraktı.

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