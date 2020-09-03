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Haber Giriş: 03.09.2020 - 19:10 | Son Güncelleme:

Ağaç kovuğunda saklanmış! Gözaltına alındı

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Ağaç kovuğunda saklanmış! Gözaltına alındı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, saklandığı ağaç kovuğunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Satmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan A.Y'nin Kavacık Mahallesi Arpayeri mevkisinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerin operasyonunda zanlı, gizlenmek maksadıyla çınar ağacının kovuğuna yaptığı sığınakta ruhsatsız av tüfeğiyle yakalandı.

A.Y'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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