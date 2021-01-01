Ağaç kovuğuna el bombası saklayan iki şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kozan ilçesine bağlı Hamam Mahallesi'nde ikamet eden E.Ç. ve H.Ç'nin el bombası temin ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin el bombasını dere kenarında bir ağacın kovuğuna gizlediğini tespit etti.

Zanlıları, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alan jandarma, ikametlerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 25 mermi ele geçirdi. Ağaç kovuğundaki el bombası da, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.