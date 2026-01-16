Ağaç kesme faciası: Ezilerek hayatını kaybetti!

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Hoca köyünde meydana geldi. Köyden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormana kesime giden Hakkı Ünal’ın testere ile kestiği ağaç üzerine devrildi.

AİLESİ AĞACIN ALTINDA BULDU

Ailesi Ünal’a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ünal’ı, bir ağacın altında hareketsiz halde buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Yapılan kontrolde, Hakkı Ünal'ın öldüğü tespit edildi. Hakkı Ünal’ın cesedi, otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.