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Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Ağaç keserken başına dal düştü, 5 gün sonra öldü

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Ağaç keserken başına dal düştü, 5 gün sonra öldü
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SAMSUN’un Ladik ilçesinde ağaç kesimi sırasında düşen dallardan biri başına isabet eden Emin Düzgün (70), ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedavi altına alındığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçen cuma günü Ladik ilçesinde meydana geldi. Ormanlık alanda ağaç kesimi yapıldığı sırada düşen dallardan biri, Emin Düzgün'ün başına isabet etti. Komşularının yardımıyla ağır yaralı olarak Ladik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzgün, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Düzgün, bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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