Ağabeyinin tüfeği ateş alınca vuruldu, hastanede kurtarılamadı

Olay, dün, ilçeye 56 kilometre uzaklıktaki Kuzköy'de meydana geldi. Osman- Hatice A. çiftinin 4 çocuğundan Mehmet ve Serdar A., anne ve babasıyla birlikte ilçe merkezinden köydeki tarlalarına çalışmaya gitti. Tarlaya giderken Mehmet A., evdeki av tüfeğini de yanına aldı. Tarlada çalıştıkları sırada Mehmet A.'nın elindeki tüfek, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Serdar A. ise ağabeyinin elindeki tüfekten çıkan saçmalarla sırtından vurularak, ağır yaralandı. Ağabeyi tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesi'ne getirilen Serdar A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Serdar A.'nın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.